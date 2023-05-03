Макгрегор: 50-60 тысяч "пропавших" украинских детей стали добычей западных педофилов

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Украинские власти сообщают, что в зоне боевых действий числятся пропавшими около 50-60 тысяч украинских детей. Их могли тайно переправить на Запад торговцы людьми, предположил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Он не исключает, что десятки тысяч детей с Украины стали добычей западных педофилов.

"Однако Украину это не особо беспокоит — там уже во всём обвинили РФ", — прокомментировал мнение американского политолога журналист Руслан Осташко.

Телеведущий напомнил, что Киев не собирается спасать детей, зато обвиняет Россию в похищении несовершеннолетних, которых эвакуировали из зоны боевых действий.

Ранее политик из Австрии предложил разделить РФ на 41 новое автономное государство и отдать новые страны под протекторат крупнейших мировых держав.

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