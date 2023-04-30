Ряд мировых весомых политических игроков мешают Вашингтону продвигать свою точку зрения по Украине, заявили аналитики, со ссылкой на секретные данные Пентагона, которые просочились в Сеть.
Так, по данным издания, "как кость в горле" США по вопросу украинского кризиса, из-за "уклончивой" позиции стали ряд стран:
"Просочившиеся данные разведки, которые ранее не разглашались, также дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается Байден в обеспечении глобальной поддержки своих усилий". — пишет Washington Post.
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