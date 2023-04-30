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WP: ряд стран препятствуют политике США в украинском кризисе

0:40
Мир

Ряд мировых весомых политических игроков мешают Вашингтону продвигать свою точку зрения по Украине, заявили аналитики, со ссылкой на секретные данные Пентагона, которые просочились в Сеть.

WP: ряд стран препятствуют политике США в украинском кризисе

Так, по данным издания, "как кость в горле" США по вопросу украинского кризиса, из-за "уклончивой" позиции стали ряд стран:

  • Индия,
  • Бразилия,
  • Пакистан,
  • Египет.

"Просочившиеся данные разведки, которые ранее не разглашались, также дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается Байден в обеспечении глобальной поддержки своих усилий". — пишет Washington Post.

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Слив данных о наступлении ВСУ / Армения вступает в НАТО / Китай тянет Францию против США?
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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