WP: ряд стран препятствуют политике США в украинском кризисе

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Ряд мировых весомых политических игроков мешают Вашингтону продвигать свою точку зрения по Украине, заявили аналитики, со ссылкой на секретные данные Пентагона, которые просочились в Сеть.

Так, по данным издания, "как кость в горле" США по вопросу украинского кризиса, из-за "уклончивой" позиции стали ряд стран:

Индия,

Бразилия,

Пакистан,

Египет.

"Просочившиеся данные разведки, которые ранее не разглашались, также дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается Байден в обеспечении глобальной поддержки своих усилий". — пишет Washington Post.

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