Конгрессмена США обвини в содействии Путину из-за требований по Украине

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Вашингтон считает, что все законопроекты о проверке Киева на растраты военной помощи Украине, играют на руку президенту России Владимиру Путину, заявил член палаты представителей США Мэтт Гетц.

По словам Гетца, Конгресс США обвинил его в "содействии" российской стороне, когда он потребовал провести на Украине аудит.

"Он не верит, что Америке нужно находиться на Украине. Каждый вопрос, который задаёт Мэтт Гетц, про наших солдат, затраты, стратегию, — всё это, должно быть, для Владимира Путина!", — спародировал Гетц своих коллег-конгрессменов.

Кроме прочего, конгрессмен потребовал раскрыть реальную ситуацию по оснащённости украинских военных и потерям.

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