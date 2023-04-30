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Конгрессмена США обвини в содействии Путину из-за требований по Украине

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Мир

Вашингтон считает, что все законопроекты о проверке Киева на растраты военной помощи Украине, играют на руку президенту России Владимиру Путину, заявил член палаты представителей США Мэтт Гетц.

Конгрессмена США обвини в содействии Путину из-за требований по Украине

По словам Гетца, Конгресс США обвинил его в "содействии" российской стороне, когда он потребовал провести на Украине аудит.

"Он не верит, что Америке нужно находиться на Украине. Каждый вопрос, который задаёт Мэтт Гетц, про наших солдат, затраты, стратегию, — всё это, должно быть, для Владимира Путина!", — спародировал Гетц своих коллег-конгрессменов.

Кроме прочего, конгрессмен потребовал раскрыть реальную ситуацию по оснащённости украинских военных и потерям.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас / Виктор Баранец
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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