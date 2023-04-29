Украинский политолог Бортник озвучил последствия провала контрнаступления ВСУ

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Если украинская армия провалит весеннее контрнаступление, то стране грозит серьёзный политический кризис. Об этом заявил киевский эксперт Руслан Бортник. Сейчас общество Незалежной перегрето ожиданиями успешного контрудара ВСУ, отметил он. Однако в случае поражения репутация президента Владимира Зеленского ослабнет.

"Сложный политический процесс может случиться осенью", — считает Бортник.

Кроме того, провал контрнаступления ВСУ "возродит российские амбиции". Тогда Москва не согласится на условия Киева в ходе переговорного процесса, полагает эксперт. Также российская армия может начать своё контрнаступления, чего очень боится Запад, подчеркнул Бортник в эфире YouTube-канала Politeka.

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