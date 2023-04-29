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Украинский политолог Бортник озвучил последствия провала контрнаступления ВСУ

0:50
Мир

Если украинская армия провалит весеннее контрнаступление, то стране грозит серьёзный политический кризис. Об этом заявил киевский эксперт Руслан Бортник. Сейчас общество Незалежной перегрето ожиданиями успешного контрудара ВСУ, отметил он. Однако в случае поражения репутация президента Владимира Зеленского ослабнет.

Украинский политолог Бортник озвучил последствия провала контрнаступления ВСУ

"Сложный политический процесс может случиться осенью", — считает Бортник.

Кроме того, провал контрнаступления ВСУ "возродит российские амбиции". Тогда Москва не согласится на условия Киева в ходе переговорного процесса, полагает эксперт. Также российская армия может начать своё контрнаступления, чего очень боится Запад, подчеркнул Бортник в эфире YouTube-канала Politeka.

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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