The Hill: эксперты предупредили ВСУ о трудностях при контрнаступлении

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Руководство киевского режима сообщило, что украинские войска готовы к контрнаступлению. Однако запланированные манёвры ВСУ могут провалиться. Об этом заявили американские аналитики. Эксперты издания The Hill подчеркнули, что не стоит переоценивать возможности Украины и недооценивать Россию.

Политолог Майкл О'Хэнлон признал, что даже после получения военной техники НАТО возможности ВСУ нанести успешный контрудар довольно низкие из-за мощных укреплений российской армии. Кроме того, у Киева нет достаточного количества боевых самолётов, поэтому наступающие группировки ВСУ окажутся без авиационной поддержки.

"Поэтому я не ожидаю больших прорывов, но я был бы рад оказаться неправым", — сказал О'Хэнлон.

Помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Валландер также отметила, что Запад допускает ошибку, когда говорит о слабом потенциале России.

"Ставки слишком высоки", — подчеркнула она.

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