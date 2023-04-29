МК: удары по Крыму, провокации Польши и обстрелы Донецка стали симптомами наступления ВСУ

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Наступление украинской армии состоится в ближайшее время. Признаков начала масштабной операции ВСУ становится всё больше, отметил военный обозреватель "МК" Сергей Вальченко.

Эксперт Юрий Кнутов считает, что одним из "симптомов" наступления ВСУ стала атака дронов на Крым. Второй признак будущего обострения конфликта — это жесткие обстрелы Донецка и участившиеся удары по Белгороду, Брянску и Курску, отметил Вальченко.

США готовы предоставить Украине всё необходимое для успешных манёвров, подчеркнул аналитик. Однако американцы будут действовать не своими руками. Польская провокация с захватом здания школы при российском посольстве — не было случайным событием, убеждён Вальченко.

"Наглая выходка поляков, выселяющих учеников и учителей до окончания учебного года, точно рассчитана на жёсткую реакцию Москвы, и такая реакция, скорее всего, последует", — считает обозреватель.

Вальченко полагает, что в скором времени Варшава отзовёт своего посла, приведёт свои войска в боевую готовность и выдвинет их к границам Белоруссии и Калининградской области. На обострение ситуации в других точках Россия будет вынуждена среагировать и отвлечь свои силы от отражения наступления ВСУ.

"Наивно ожидать, что давно анонсированное наступление ВСУ выльется лишь в движение танковых колонн и штурм наших оборонительных линий. Нет, вашингтонские сценаристы "наступа" уж точно постараются создать для него подходящие "декорации", — сделал вывод обозреватель.

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