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МК: удары по Крыму, провокации Польши и обстрелы Донецка стали симптомами наступления ВСУ

1:43
Мир

Наступление украинской армии состоится в ближайшее время. Признаков начала масштабной операции ВСУ становится всё больше, отметил военный обозреватель "МК" Сергей Вальченко.

МК: удары по Крыму, провокации Польши и обстрелы Донецка стали симптомами наступления ВСУ

Эксперт Юрий Кнутов считает, что одним из "симптомов" наступления ВСУ стала атака дронов на Крым. Второй признак будущего обострения конфликта — это жесткие обстрелы Донецка и участившиеся удары по Белгороду, Брянску и Курску, отметил Вальченко.

США готовы предоставить Украине всё необходимое для успешных манёвров, подчеркнул аналитик. Однако американцы будут действовать не своими руками. Польская провокация с захватом здания школы при российском посольстве — не было случайным событием, убеждён Вальченко.

"Наглая выходка поляков, выселяющих учеников и учителей до окончания учебного года, точно рассчитана на жёсткую реакцию Москвы, и такая реакция, скорее всего, последует", — считает обозреватель.

Вальченко полагает, что в скором времени Варшава отзовёт своего посла, приведёт свои войска в боевую готовность и выдвинет их к границам Белоруссии и Калининградской области. На обострение ситуации в других точках Россия будет вынуждена среагировать и отвлечь свои силы от отражения наступления ВСУ.

"Наивно ожидать, что давно анонсированное наступление ВСУ выльется лишь в движение танковых колонн и штурм наших оборонительных линий. Нет, вашингтонские сценаристы "наступа" уж точно постараются создать для него подходящие "декорации", — сделал вывод обозреватель.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас / Виктор Баранец
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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