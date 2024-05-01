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Как отказаться от оплаты услуг ЖКХ?

Как легально не платить за услуги ЖКХ?

1:30
Недвижимость » Жилкооперативы

Если вы недовольны работой ЖКХ и хотите отказаться от их услуг, рекомендуется обратиться за консультацией к юристу. 

Как легально не платить за услуги ЖКХ?
Фото: navy.mil by U.S. Navy photo is licensed under U.S. federal government

Вот несколько вариантов действий, которые могут помочь:

  1. Отказ от услуг на период временного отсутствия. Если вы отсутствовали в квартире более 5 дней, например, на период отпуска, нужно обратиться в управляющую компанию за перерасчётом. В качестве документа, подтверждающего отсутствие, можно использовать командировочное удостоверение.
  2. Отказ от услуг на постоянной основе. По правилам предоставления коммунальных услуг собственники жилья имеют право на постоянной основе отказываться от определённых услуг, в которых они не нуждаются. Например, можно отключить коллективную антенну, радиоточку, домофон, лифт и мусоропровод.
  3. Расторжение договора с управляющей компанией. Если управляющая компания предоставляет некачественные услуги, прописанные в договоре, и на это есть жалобы жильцов, договор с УК можно расторгнуть в одностороннем порядке. Для этого нужно провести общее собрание собственников и отправить протокол в местный отдел жилищного контроля и в управляющую организацию.

Важно помнить, что в стремлении сэкономить нельзя переходить границу безопасности и совершать несогласованные действия, которые могут навредить другим жильцам дома или привести к аварийным ситуациям.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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