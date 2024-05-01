Как отказаться от оплаты услуг ЖКХ?

Как легально не платить за услуги ЖКХ?

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Жилкооперативы

Если вы недовольны работой ЖКХ и хотите отказаться от их услуг, рекомендуется обратиться за консультацией к юристу.

Фото: navy.mil by U.S. Navy photo is licensed under U.S. federal government

Вот несколько вариантов действий, которые могут помочь:

Отказ от услуг на период временного отсутствия. Если вы отсутствовали в квартире более 5 дней, например, на период отпуска, нужно обратиться в управляющую компанию за перерасчётом. В качестве документа, подтверждающего отсутствие, можно использовать командировочное удостоверение. Отказ от услуг на постоянной основе. По правилам предоставления коммунальных услуг собственники жилья имеют право на постоянной основе отказываться от определённых услуг, в которых они не нуждаются. Например, можно отключить коллективную антенну, радиоточку, домофон, лифт и мусоропровод. Расторжение договора с управляющей компанией. Если управляющая компания предоставляет некачественные услуги, прописанные в договоре, и на это есть жалобы жильцов, договор с УК можно расторгнуть в одностороннем порядке. Для этого нужно провести общее собрание собственников и отправить протокол в местный отдел жилищного контроля и в управляющую организацию.

Важно помнить, что в стремлении сэкономить нельзя переходить границу безопасности и совершать несогласованные действия, которые могут навредить другим жильцам дома или привести к аварийным ситуациям.