Как отказаться от оплаты услуг ЖКХ?

Если вы недовольны работой ЖКХ и хотите отказаться от их услуг, рекомендуется обратиться за консультацией к юристу.

Фото: navy.mil by U.S. Navy photo is licensed under U.S. federal government