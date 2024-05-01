Эксперты раскрывают: пять весенних привычек, угрожающих вашему автомобилю

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Автоэксперты предостерегли автовладельцев от необдуманных улучшений авто

2:03
Авто

Обычно с началом весны принято делиться автомобильными рекомендациями, актуальными для данного сезона. Однако не все советы могут быть полезны.

Автоэксперты предостерегли автовладельцев от необдуманных улучшений авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперты журнала "За рулем", Михаил Колодочкин и Алексей Ревин, предоставили несколько важных предостережений:

  • Избегайте быстрой езды по лужам
    Езда через лужи с целью очистить днище автомобиля может быть рискованной. Вода может попасть во впускной коллектор двигателя, вызвав гидроудар и повредив его. Кроме того, вода в лужах может ухудшить сцепление с дорогой, повышая риск потери контроля над автомобилем. Также внезапное охлаждение каталитического нейтрализатора может его повредить.
  • Отказывайтесь от фильтров с нулевым сопротивлением
    Такие фильтры обеспечивают уменьшенное сопротивление прохождению воздуха, но требуют регулярной обработки специальными составами. При недостаточном уходе они становятся неэффективными.
  • Не заменяйте штатные лампы на "улучшенные"
    Лампы, которые обещают улучшение светового потока на 30% и более, часто не оправдывают ожиданий. Обычно такие лампы служат меньше и дают улучшение лишь в небольших участках. Рекомендуется использовать стандартные лампы и менять их парами для равномерного освещения.
  • Не добавляйте присадки в масло и топливо без необходимости
    Производители топлива и автомобилей не рекомендуют использование дополнительных присадок, за исключением случаев, когда это нужно для устранения проблем, таких как вода в топливном баке или использование низкооктанового топлива.
  • Остерегайтесь частой мойки двигателя
    Современные двигатели чувствительны к воде. Места, такие как генератор, стартер, датчики и блоки управления, могут повредиться от попадания воды. Мойку двигателя следует доверять профессионалам или проводить с большой осторожностью, чтобы избежать возможных повреждений.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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