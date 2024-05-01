Эксперты раскрывают: пять весенних привычек, угрожающих вашему автомобилю

Автоэксперты предостерегли автовладельцев от необдуманных улучшений авто

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Обычно с началом весны принято делиться автомобильными рекомендациями, актуальными для данного сезона. Однако не все советы могут быть полезны.

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Эксперты журнала "За рулем", Михаил Колодочкин и Алексей Ревин, предоставили несколько важных предостережений:

Избегайте быстрой езды по лужам

Езда через лужи с целью очистить днище автомобиля может быть рискованной. Вода может попасть во впускной коллектор двигателя, вызвав гидроудар и повредив его. Кроме того, вода в лужах может ухудшить сцепление с дорогой, повышая риск потери контроля над автомобилем. Также внезапное охлаждение каталитического нейтрализатора может его повредить.

Езда через лужи с целью очистить днище автомобиля может быть рискованной. Вода может попасть во впускной коллектор двигателя, вызвав гидроудар и повредив его. Кроме того, вода в лужах может ухудшить сцепление с дорогой, повышая риск потери контроля над автомобилем. Также внезапное охлаждение каталитического нейтрализатора может его повредить. Отказывайтесь от фильтров с нулевым сопротивлением

Такие фильтры обеспечивают уменьшенное сопротивление прохождению воздуха, но требуют регулярной обработки специальными составами. При недостаточном уходе они становятся неэффективными.

Такие фильтры обеспечивают уменьшенное сопротивление прохождению воздуха, но требуют регулярной обработки специальными составами. При недостаточном уходе они становятся неэффективными. Не заменяйте штатные лампы на "улучшенные"

Лампы, которые обещают улучшение светового потока на 30% и более, часто не оправдывают ожиданий. Обычно такие лампы служат меньше и дают улучшение лишь в небольших участках. Рекомендуется использовать стандартные лампы и менять их парами для равномерного освещения.

Лампы, которые обещают улучшение светового потока на 30% и более, часто не оправдывают ожиданий. Обычно такие лампы служат меньше и дают улучшение лишь в небольших участках. Рекомендуется использовать стандартные лампы и менять их парами для равномерного освещения. Не добавляйте присадки в масло и топливо без необходимости

Производители топлива и автомобилей не рекомендуют использование дополнительных присадок, за исключением случаев, когда это нужно для устранения проблем, таких как вода в топливном баке или использование низкооктанового топлива.

Производители топлива и автомобилей не рекомендуют использование дополнительных присадок, за исключением случаев, когда это нужно для устранения проблем, таких как вода в топливном баке или использование низкооктанового топлива. Остерегайтесь частой мойки двигателя

Современные двигатели чувствительны к воде. Места, такие как генератор, стартер, датчики и блоки управления, могут повредиться от попадания воды. Мойку двигателя следует доверять профессионалам или проводить с большой осторожностью, чтобы избежать возможных повреждений.