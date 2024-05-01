Не знаете, что делать с корнем сельдерея? Предлагаем приготовить ароматный крем-суп с ореховой ноткой

Рецепт сливочного крем-супа из корня сельдерея

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Корень сельдерея часто добавляют в салаты, супы и тушёные блюда.

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Не знаете, что делать с корнем сельдерея? Отвариваем, разминаем и смешиваем с картофелем! В этом рецепте используется овсяное молоко, которое придаёт блюду лёгкую ореховую нотку.

Ингредиенты

4 картофелины (очистить и нарезать кусочками),

2 корня сельдерея (очистить и нарезать кусочками),

4 чашки овсяного молока,

3/4 стакана пищевых дрожжей,

1 столовая ложка молотой куркумы,

1 чайная ложка мускатного ореха,

молотый чёрный перец и соль.

Приготовление

В большой кастрюле смешайте овсяное молоко, корень сельдерея, куркуму, мускатный орех, 1/4 чайной ложки перца и большую щепотку соли. Доведите до слабого кипения на среднем или сильном огне и варите 25 минут. Переложите корень сельдерея в большую миску. Разомните вилкой или толкушкой для картофеля до состояния пюре. Положите картофель в кастрюлю. Залейте холодной водой, добавьте щепотку соли. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15 минут. Сделайте пюре, добавьте пюре из сельдерея и дрожжи.