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Не знаете, что делать с корнем сельдерея? Предлагаем приготовить ароматный крем-суп с ореховой ноткой

Рецепт сливочного крем-супа из корня сельдерея

1:21
Еда

Корень сельдерея часто добавляют в салаты, супы и тушёные блюда. 

Рецепт сливочного крем-супа из корня сельдерея
Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Не знаете, что делать с корнем сельдерея? Отвариваем, разминаем и смешиваем с картофелем! В этом рецепте используется овсяное молоко, которое придаёт блюду лёгкую ореховую нотку.

Ингредиенты

  • 4 картофелины (очистить и нарезать кусочками),
  • 2 корня сельдерея (очистить и нарезать кусочками),
  • 4 чашки овсяного молока,
  • 3/4 стакана пищевых дрожжей,
  • 1 столовая ложка молотой куркумы,
  • 1 чайная ложка мускатного ореха,
  • молотый чёрный перец и соль.

Приготовление

  1. В большой кастрюле смешайте овсяное молоко, корень сельдерея, куркуму, мускатный орех, 1/4 чайной ложки перца и большую щепотку соли. Доведите до слабого кипения на среднем или сильном огне и варите 25 минут.
  2. Переложите корень сельдерея в большую миску. Разомните вилкой или толкушкой для картофеля до состояния пюре.
  3. Положите картофель в кастрюлю. Залейте холодной водой, добавьте щепотку соли. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15 минут. Сделайте пюре, добавьте пюре из сельдерея и дрожжи.

 

Крем-суп из корня сельдерея
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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