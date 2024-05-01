Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
4-5 мая в небе над Землей будет вспыхивать до 50 метеороидов в час
С 1 мая россияне могут получить визу в Сирию онлайн
Автоэксперты предостерегли автовладельцев от необдуманных улучшений авто
Как легально не платить за услуги ЖКХ?
Рецепт сливочного крем-супа из корня сельдерея
Мама рэпера Тимати рассказал о женщине, которая всегда рядом с её сыном
Какими видами спорта можно заниматься при остеохондрозе?
Проведение газа на садовый участок: аспекты реализации
Валютные инвестиции: юань или доллар – что лучше?
Этот растение идеально для занятых садоводов: растёт без пересадок, удобрений или полива — дарит красоту саду

Почему стоит посадить котулу щетиноволосую

0:44
Садоводство » Цветы

Не всем удаётся уделять много времени уходу за растениями. Это растение растёт самостоятельно и не требует частых пересадок, удобрений или полива. Речь о котуле щетинистоволосой.

Почему стоит посадить котулу щетиноволосую
Фото: commons.wikimedia.org by SABENCIA Guillermo César Ruiz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот многолетник с серебристой листвой выглядит эффектно и легко растёт на песчаной или глинистой почве. Он практичен для украшения склонов, альпийских горок и других участков, требующих покрытия. Котула также цветет желтыми цветками, добавляя удивительного очарования.

Это выносливое и засухоустойчивое растение не требует много внимания, что делает его прекрасным выбором для тех, кто предпочитает меньше времени уделять уходу за садом.  

Котула Булавочница (Булавочница). Краткий обзор, описание характеристик, где купить семена
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
Проблемы ВСУ под Очеретино могут обрушить их оборону Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
Крабовый салат в более свежем, весеннем варианте: без капусты и огурца
Крабовый салат в более свежем, весеннем варианте: без капусты и огурца
Последние материалы
Мама рэпера Тимати рассказал о женщине, которая всегда рядом с её сыном
Какими видами спорта можно заниматься при остеохондрозе?
Проведение газа на садовый участок: аспекты реализации
Валютные инвестиции: юань или доллар – что лучше?
Елизавета Арзамасова заявила, что всем надо "крылья расправлять навстречу счастью"
Соседи ставят забор между участками: что делать?
Покупка каско в рассрочку выгодна владельцам дорогих машин
Как приготовить жёлтый и оранжевый пищевой краситель для выпечки?
Чем опасно включение кондиционера сразу после запуска мотора
Учёные обнаружили, что крупные города Китая уходят под землю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников