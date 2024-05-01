Этот растение идеально для занятых садоводов: растёт без пересадок, удобрений или полива — дарит красоту саду

Почему стоит посадить котулу щетиноволосую

0:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Не всем удаётся уделять много времени уходу за растениями. Это растение растёт самостоятельно и не требует частых пересадок, удобрений или полива. Речь о котуле щетинистоволосой.

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Этот многолетник с серебристой листвой выглядит эффектно и легко растёт на песчаной или глинистой почве. Он практичен для украшения склонов, альпийских горок и других участков, требующих покрытия. Котула также цветет желтыми цветками, добавляя удивительного очарования.

Это выносливое и засухоустойчивое растение не требует много внимания, что делает его прекрасным выбором для тех, кто предпочитает меньше времени уделять уходу за садом.