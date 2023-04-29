Экс-сотрудник СБУ Ступак: всего два человека в мире могут повлиять на Путина

В мире есть всего два человека, которые могут оказать влияние на президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

По его словам, эти два политика пользуются уважением, авторитетом и к ним глава Кремля прислушивается.

Повлиять сейчас на Путина могут президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава КНР Си Цзиньпин. По крайней мере, от них зависит экономика России, объяснил аналитик.

"Турция помогает импортировать необходимые России товары. В Китае Россия активно продаёт свои нефть, газ, лес и другие материалы и спокойно пополняет свой бюджет", — добавил он.

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