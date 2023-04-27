Подоляк: телефонный разговор Зеленского и Си шокировал Россию

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Телефонный разговор Владимира Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина, который состоялся на этой неделе, стал неожиданным для Кремля. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

"Это, по моему мнению, действительно может иметь определенные последствия. Имею в виду этот звонок, потому что он несколько шокировал Россию. Я вижу по её реакции — они не ожидали достаточно объемного диалога между лидерами Китая и Украины", — высказался представитель киевского режима.

Ключевое, что было указано в рамках этого диалога — то, что никаких территориальных компромиссов быть не может, так как это не приведёт к завершению боевых действий, заключил Подоляк.

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