Политолог Межевич: протестующие против Олимпиады парижане ничего не добьются

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Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук и профессор Николай Межевич высказался по поводу протестов, организуемых группой противников проведения Олимпийских игр в Париже Saccage 2024.

Протестанты возмущены строительство спортивных объектов в Париже, что, по их словам, не было согласовано с местными жителями, а также портит исторический облик французской столицы и наносит вред экологии.

Межевич считает, что повлиять на развитие событий вокруг подготовки к Олимпиаде-2024 и тем более не дать ей состояться участники митингов не могут, потому что их активность пока не носит массовый характер.

Более того, политолог считает, что за идеями французских активистов нет ничего позитивного. Эксперт назвал нынешний саботаж несерьёзной акцией, и предложил парижанам выступать не против Олимпиады, а против властей.

"Есть президент Макрон, олицетворяющий тот режим, который ведет Францию к катастрофе. Протестовать нужно именно против него, а не против того, что где-то дворник Жан забывает убирать мусор. Нужно искать корни явления, а не последствия", — сказал Межевич в беседе с Телеканалом "360".

Политолог напомнил, что поддержка Макрона среди военных, спецслужб и госслужащих достаточно сильна, поэтому рассчитывать на успех участникам протестов не приходится.

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