Вице-премьер России Хуснуллин посетил Артёмовск

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Марат Хуснуллин, вице-премьер России, сообщил в своём Telegram-канале, что ему лично удалось посетить одну из главных боевых точек СВО на Украине - Артёмовск (Бахмут).

"Город повреждён, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать"

Как сказал представитель России, большие и серьезные повреждения не станут помехой для дальнейшего восстановления города: есть все шансы на восстановление жилой территории.

Напомним, что ранее правительством РФ была утверждена долгосрочная программа социально-экономического развития новых регионов.