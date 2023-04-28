Вице-премьер России Хуснуллин посетил Артёмовск

Марат Хуснуллин, вице-премьер России, сообщил в своём Telegram-канале, что ему лично удалось посетить одну из главных боевых точек СВО на Украине - Артёмовск (Бахмут).
"Город повреждён, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать"
Как сказал представитель России, большие и серьезные повреждения не станут помехой для дальнейшего восстановления города: есть все шансы на восстановление жилой территории.
Напомним, что ранее правительством РФ была утверждена долгосрочная программа социально-экономического развития новых регионов.
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