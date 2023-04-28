Ищенко назвал атаку ВСУ на Приднестровье единственным выгодным шансом Украины

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На данный момент командование ВСУ не может рассчитывать на эффект неожиданности, поэтому выжидает более удобного момента для начала контрнаступления. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

По мнению эксперта, наиболее удачное направление для удара украинской армии — Приднестровье. Однако атака зависит от согласия Молдавии и Румынии, а напасть самостоятельно Киев пока не рискует, подчеркнул политолог.

"А если завтра Молдавия скажет, что это нападение на её территорию, то Украина окажется в дурацкой ситуации и станет автором неспровоцированной агрессии против лояльного соседа. Тут же европейские "друзья и партнёры", которых уже тошнит от Украины, обязательно воспользуются таким случаем", — объяснил Ищенко в беседе с "Военным делом".

Политолог считает, что без атаки на ПМР наступление киевских войск становится абсолютно бессмысленной затеей.

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