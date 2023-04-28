Hudson Institute: Украина планирует захватить Крым для НАТО

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Украине необходимо провести успешное контрнаступление по двум причинам. Во-первых, страна не сможет функционировать без территорий, которые перешли под контроль российской армии. Во-вторых, Запад не может поставлять вооружение в Киев бесконечно. Об этом заявили военные аналитики Hudson Institute.

"Москве удалось полностью отрезать Украину от ключевых портов Бердянска и Мариуполя, которые жизненно важны для торгового потенциала страны", — отметили эксперты в своём докладе.

Именно поэтому ВСУ вынуждены начать масштабное наступление с дальнейшим захватом Крыма. Однако полуостров больше нужен не самой Незалежной, а НАТО, поскольку российский Черноморский флот (ЧФ) несёт "угрозу безопасности", отмечается в материале.

"Если Украина вернёт Крым, то России придётся перебазировать свой флот в Новороссийск, где он будет заблокирован, а ВКС РФ и сухопутные войска не смогут использовать полуостров как базу", — заявили аналитики.

Украине придётся перерезать сухопутную связь России и Крыма, чтобы изолировать полуостров. Первые 24 часа будут ключевыми, предупредили эксперты. Изначально ВСУ понадобится пройти более чем на сто километров вглубь оси через Мелитополь, Бердянск и Мариуполь. На некоторых рубежах вдоль Днепра наступление потребует переправ через реки, что является одной из самых сложных задач ведения боевых действий. Однако Украину ожидают серьёзные проблемы из-за мощной обороны ВС РФ, указали эксперты.

"Русские готовились к этому контрнаступлению. Эшелонированная оборона российских вооружённых сил была усилена укреплёнными позициями, ограждениями, "зубьями дракона", траншеями и минными полями", — сообщается в докладе.

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