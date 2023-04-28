МИД Испании подтвердил вызов посла России

Посла России Юрия Клименко вызывают в испанский МИД: эту информацию официально подтвердило иностранное оборонное ведомство.
"Подтверждаем"
Причина непредвиденного визита российского политика кроется в недавней публикации на странице посольства в Twitter видео, связанного с конфликтом на Украине.
Напомним, что в скором времени, а именно 12 мая, премьер-министр Испании Педро Санчес совершит официальный визит в Вашингтон и встретится с президентом США Джо Байденом.
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