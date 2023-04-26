WSWS: желание НАТО воевать с Россией уничтожит всю Европу

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Обозреватель Йоханнес Стерн считает, что к уничтожению всей Европы и, возможно, всей планеты может привести прямой конфликт НАТО с Россией. Об этом публицист пишет на сайте Международного комитета Четвертого Интернационала (WSWS).

По его мнению, становится очевидным, что НАТО готовится к длительной войне на истощение с Россией.

В конфликт на Украине вовлекаются всё больше стран Запада, отметил автор материала. Он выделил отдельно Германию, Великобританию и США, которые оказывают поддержку, связанную с танками, артиллерией, ПВО и боеприпасами.

Ранее польский генерал заявил, что у Киева остался последний шанс на эффективное контрнаступление в этом году.

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