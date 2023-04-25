Польский генерал: у Украины остался последний шанс начать эффективное контрнаступление

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Польский генерал Роман Полько считает, что страны Запада могут подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к заключению "гнилого мира" с Россией из-за затягивания украинского конфликта. Своим мнением экс-глава Бюро национальной безопасности Польши поделился с Radio Gdańsk.

Военный призвал перестать держать Киев в европейском "зале ожидания". По его словам, приём Украины в структуры НАТО и ЕС становится ключевым элементом безопасности Польши и всей Европы.

Он также добавил, что оценить, когда закончится украинский конфликт, не в состоянии. Сейчас у Украины есть последний шанс начать эффективное контрнаступление, так как по истечении этого года ряд стран будут любой ценой стремиться к миру, заключил собеседник издания.

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