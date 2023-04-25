NG.RU: власти КНР смогли расколоть Евросоюз

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

На переговорах руководителей МИД государств-членов Евросоюза, проходивших в Люксембурге, было подтверждено, что Брюссель продолжит политическую и военную поддержку Киева. Однако согласия по новым санкциям против РФ достигнуто не было, пишет "Независимая газета".

Российские аналитики отмечают, что КНР удалось внести раскол в ряды ЕС, что стало заслугой китайской дипломатии. В последнее время в Европе всё больше прислушиваются к мнению Пекина, ведь он является второй экономической сверхдержавой в мире.

В тот момент, пока ЕС пытался убедить мировую общественность в том, что судьба Тайваня имеет ключевое значение для Европы, китайский посол во Франции Лю Шай заявил, что экс-республики СССР не имеют суверенного статуса с точки зрения мирового права, что вызвало негодование в Прибалтике. В ответ на это заявление власти Эстонии, Литвы и Латвии объявили о намерении вызвать послов КНР для дачи объяснений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.