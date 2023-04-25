Постпред Белоруссии Рыбаков: США не смогли устроить "холодный душ" российской делегации в ООН

У Вашингтона не получилось воплотить в жизнь идею устроить "холодный душ" российской делегации в ООН, сообщил постпред Белоруссии при организации Валентин Рыбаков.

Он напомнил, что с самого начала присутствовал на заседании Совбеза.

"Уровень участия делегаций не позволяет говорить ни о каком холодном душе, потому что присутствовали послы, заместители министров, была масса выступлений", — сказал дипломат журналистам.

Как пояснил Рыбаков, США хотели реализовать "какие-то пожелания и намерения" в ООН, однако провалили свой план. Именно поэтому "холодный душ" не удался, заключил постпред Белоруссии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил обстановку вокруг Украины с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Кроме того, руководитель организации передал российскому дипломату письмо для президента РФ Владимира Путина о перспективах продления зерновой сделки.

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