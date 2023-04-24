Автор Il Messaggero Кристиана Мангани: Запад начал подталкивать Киев к перемирию с Россией

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

На страницах газеты Il Messaggero появилась статья обозревателя Кристианы Мангани, в которой она рассматривает возможность прекращения огня или заключения длительного перемирия на Украине.

Она утверждает, что такое решение поддержали бы многие жители Европы и в южных частях мира. По её мнению, перемирие поможет снизить потери сторон, риск ядерной напряженности между Россией и НАТО, а также экономические, энергетические и продовольственные кризисы.

Однако автор также указывает на возможные негативные последствия, такие как приостановление вступления Украины в ЕС и затруднение вступления в НАТО. Также она не исключает возможность нового разжигания конфликта. Мангани отмечает, что давление на начало переговоров исходит от президента Франции и канцлера ФРГ, которые поддерживают диалог как единственный способ урегулирования конфликта. Также она упоминает, что решение о перемирии может не понравиться украинцам, которые посчитают это предательством.

"В теории обе стороны могли бы ещё одержать решающую победу. Но гораздо более вероятно, что в отсутствие соглашения кровопролитный, дорогостоящий вялотекущий конфликт растянется на годы", — заявила Мангани.