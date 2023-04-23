В США призвали Байдена открыто говорить о своём здоровье: Он слишком стар

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Президент США Джо Байден должен держать в курсе американцев о состоянии своего здоровья, заявили аналитики. Граждане страны опасаются, что лидер нации уже слишком стар.

По мнению аналитиков, Байден заявляет о переизбрании на второй срок, однако не говорит, в каком состоянии находится.

"Многие демократы, особенно более молодые, опасаются, что он будет слишком стар, чтобы эффективно работать на втором сроке, который он завершит в 86 лет… Президенту также необходимо открыто и без смущения говорить о своем здоровье и покончить с притворством, что это не имеет значения", — пишет New York Times.

Как отметили авторы, открытость в этом вопросе поможет Байдену переизбраться, а американцы перестанут опасаться голосовать за него.

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