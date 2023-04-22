В Греции произошло сегодня землетрясение магнитудой в 4,5 балла. Эпицентр природной стихии находился на острове Эвбея приблизительно в 52-х километрах от Афин. По информации специалистов Сейсмологической лаборатории Афинского университета, очаг залегал на 10-километровой глубине.
Землетрясение произошло в Греции в 11:38. Толчки ощущали жители Афин, пишет РИА Новости.
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