Сейсмолог Хугербитс предсказал "мегаземлетрясение" по всему миру в марте 2023 года

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Сейсмолог Франк Хугербитс, который предупреждал о разрушительном землетрясении в Турции и Сирии, заявил о новых подземных толчках. Согласно прогнозу учёного, катастрофа может произойти в марте. Под удар попадут 12 регионов планеты, в том числе южная часть Японии, Португалия, Греция, Индонезия, Пакистан, часть Северной Америки и России.

Сейсмолог отметил, что критическая геометрия Земли, Меркурия и Сатурна начинает сближаться, поэтому 3, 4, 6, или 7 марта весь мир может поразить "мегаземлетрясение" магнитудой 8,5 и выше.

"От Камчатки, Курильских островов и Японии на севере, над Филиппинами, а также над Сулавеси, Хальмахерой, возможно, даже над морем Банда, Индонезия. Оно может стать значительным к 3 или 4 марта", — заявил Хугербитс в эфире YouTube-канала Solar System Geometry Survey (SSGEOS)

Он подчеркнул, что у всех людей, которые проживают в сейсмоопасных регионах, должен быть открытый доступ к выходу из помещений в случае начала землетрясения. Только это спасёт жизнь, указал учёный.

Несмотря на слабое впечатление от методики сейсмолога, его прогноз будет рассмотрен на ближайшем заседании российского экспертного совета по прогнозу землетрясений.