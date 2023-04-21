Власти Сингапура собираются повесить мужчину за продажу килограмма марихуаны

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В Сингапуре собираются привезти в исполнение первый за последние шесть месяцев смертный приговор. Причём в отношении мужчины, обвиняемого в продаже марихуаны.

На следующей неделе в Сингапуре повесят мужчину, обвиняемого в попытке реализации одного килограмма марихуаны. Это станет первой смертной казнью за последние шесть месяцев. Гражданина Сингапура казнят 26 апреля, и об этом уже известили его родственников

Однако многие правозащитники с этим не согласны. Они полагают, что подобного рода казнь является нарушением международного права. Их протесты вызывает не причина смертного приговора, а вообще использование смертной казни, как инструмента наказания и устрашения. Об этом пишет CNN.

Сингапурца приговорили к смерти в 2017 году. При этом для получения высшей меры наказания в этом городе-государстве достаточно попытаться реализовать даже вдвое меньше объём наркотических веществ, чем тот, который был изъят у подсудимого. Апелляционный суд страны оставил приговор в силе.

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