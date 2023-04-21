The Telegraph: Россия готовит нападение на Британию в рамках тотальной войны

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент России Владимир Путин планирует атаковать Великобританию в рамках подготовки к Третьей мировой войне. Об этом заявил член парламентского комитета по иностранным делам Боб Сили.

Он подчеркнул, что некие корабли-шпионы уже зафиксировали расположение ветряных электростанций и ключевых кабелей у британского побережья. По мнению Сили, Россия планирует вывести из строя объекты критической инфраструктуры Европы и Соединённого Королевства в случае полномасштабного столкновения с Западом.

"Отрезвляющая правда состоит в том, что наши потенциальные противники, Россия на Западе и Китай на Востоке, готовятся к более широкому конфликту", — подчеркнул он в материале для The Telegraph.

Сили отметил, что Лондон не готов к тому, что на самом деле задумал Путин. Все страны НАТО находятся в большой опасности, предупредил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.