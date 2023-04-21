Президент России Владимир Путин планирует атаковать Великобританию в рамках подготовки к Третьей мировой войне. Об этом заявил член парламентского комитета по иностранным делам Боб Сили.
Он подчеркнул, что некие корабли-шпионы уже зафиксировали расположение ветряных электростанций и ключевых кабелей у британского побережья. По мнению Сили, Россия планирует вывести из строя объекты критической инфраструктуры Европы и Соединённого Королевства в случае полномасштабного столкновения с Западом.
"Отрезвляющая правда состоит в том, что наши потенциальные противники, Россия на Западе и Китай на Востоке, готовятся к более широкому конфликту", — подчеркнул он в материале для The Telegraph.
Сили отметил, что Лондон не готов к тому, что на самом деле задумал Путин. Все страны НАТО находятся в большой опасности, предупредил он.
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