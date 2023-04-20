Sohu: Путин ответил на сигнал из Японии "безжалостным" контрударом в районе Курил

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Япония воспользовалась противостоянием России и Запада и решила укрепить силы обороны, превращая их в мощную армию. Токио планирует прибрести у США несколько сотен дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Также японские и американские войска стали проводить совместные военные манёвры на фоне заявлений Токио о "незаконно оккупированных" Курильских островах.

"Япония открыто послала России сигнал о намерении захватить острова. В ответ президент Владимир Путин безжалостно нанёс контрудар, подняв в воздух армаду из восьми бомбардировщиков-ракетоносцев", — отметили аналитики китайского издания Sohu.

По приказу российского лидера прошли незапланированные учения Тихоокеанского флота. В манёврах приняли участие надводные корабли, атомные подлодки, авиация и стратегические силы.

"Эти учения охватили все Курильские острова, что, несомненно, является чётким предупреждением Японии", — подчеркнули эксперты.

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