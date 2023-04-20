Претензии президента Украины Зеленского в адрес Запада шокировали пользователей Сети

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Пользователи соцсети Twitter подвергли резкой критике украинского лидера за его интервью корреспондентам The Atlantic. Владимир Зеленский заявил о том, что Запад не спешит с поставками вооружения Киеву.

Президент Украины выступил с заявлением о том, что раздражён повторяющимися вопросами лидеров западных стран о том, какие конкретно виды оружия ему необходимы, пишет РИА Новости. Политик отметил, что в подобных ситуациях ощущает себя персонажем известного кинофильма "День сурка".

В одном из комментариев говорится о том, что Соединённые Штаты не ожидали столь затяжного вооружённого конфликта, и удары наносит сейчас другое государство, к чему не привык Вашингтон.