Украинский президент Владимир Зеленский вводит "пачками" санкции против России и её граждан, но старается он отнюдь не для Незалежной, заявил политолог, публицист и историк Владимир Корнилов.
По словам политолога, Зеленский с завидной регулярностью составляет списки тех, кто подпадает под рестрикции Украины, а по некоторым гражданам РФ он "прошёлся" уже по нескольку раз.
Однако рестрикции не несут никакого смысла для Украины, а вот Западу дают "коридор", чтобы ужесточать уже имеющиеся ограничения.
"Я с удивлением узнал, что Зеленский только недавно ввёл санкции против ФСБ, — пояснил Корнилов "ПолитРоссии", — Так что Зеленский продолжит составлять все новые и новые списки. Это будет продолжаться, пока существует этот киевский режим".
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