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360kuai: компании Дании и Финляндии поссорились из-за проекта в России

1:02
Мир

Финская компания Fortum и датский производитель ветряных турбин Vestas поссорились из-за проекта в России.

360kuai: компании Дании и Финляндии поссорились из-за проекта в России

Fortum потребовала у Vestas 200 миллионов евро за непоставку ветряных электростанций для России. Финны отмечают, что соглашение между компаниями и российскими партнерами было заключено до 2022 года и условия должны быть выполнены. Более того, компания Fortum уже внесла аванс.

Этот конфликт привлёк внимание всего мира, так как он может иметь серьёзные последствия для бизнеса в России и отношений между скандинавскими компаниями. Об этом пишет 360kuai.

Датский производитель ветряных турбин Vestas не согласен с требованиями финнов и готов защищать свои интересы в суде. Таким образом, судебный процесс между Fortum и Vestas может продолжаться ещё длительное время. Vestas продолжает ссылаться на запрет ЕС на экспорт полупроводников в РФ.

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Дания и Финляндия поссорились из-за проекта в России — 360kuai
Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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