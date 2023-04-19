Дания и Финляндия поссорились из-за проекта в России — 360kuai

360kuai: компании Дании и Финляндии поссорились из-за проекта в России

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Финская компания Fortum и датский производитель ветряных турбин Vestas поссорились из-за проекта в России.

Fortum потребовала у Vestas 200 миллионов евро за непоставку ветряных электростанций для России. Финны отмечают, что соглашение между компаниями и российскими партнерами было заключено до 2022 года и условия должны быть выполнены. Более того, компания Fortum уже внесла аванс.

Этот конфликт привлёк внимание всего мира, так как он может иметь серьёзные последствия для бизнеса в России и отношений между скандинавскими компаниями. Об этом пишет 360kuai.

Датский производитель ветряных турбин Vestas не согласен с требованиями финнов и готов защищать свои интересы в суде. Таким образом, судебный процесс между Fortum и Vestas может продолжаться ещё длительное время. Vestas продолжает ссылаться на запрет ЕС на экспорт полупроводников в РФ.

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