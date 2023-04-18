Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Finance Ifeng: у России есть скрытый козырь, который может потопить ЕС
Российские артиллеристы используют подбитый украинский танк как приманку для боевиков
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым вариантом коронавируса "Арктур"
РВ: попытка наступления ВСУ под Угледаром обернулась полным провалом
Конгрессмен Смит призвал США не враждовать с Китаем: мы его не победим
Состоялся релиз The Mageseeker: A League of Legends Story
Шурыгин: визит Путина в зону СВО — понятный сигнал генералам Лапину и Теплинскому
Subaru отзывает 2023 Ascent из-за возможного сдутия шин
Нутрициолог о том, как удержать вес после похудения: "Следите за количеством еды"

Политолог Котков о соглашении между МО РФ и МО КНР: это не военный союз, а военное сотрудничество

2:26
Мир

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал подписание соглашения между министерствами обороны РФ и КНР, о котором сообщил министр обороны КНР Ли Шанфу.

Политолог Котков о соглашении между МО РФ и МО КНР: это не военный союз, а военное сотрудничество

Котков уверен, что в данном случае речь не идёт о военном союзе Китая и России.

"Китай не заявлял о том, что он является союзником России. Потому что Китай хочет за собой сохранить свободу маневра. А что касается военного сотрудничества, то, да, Россия очень много в чём нуждается со стороны Китая", — сказал Котков.

Эксперт объяснил, что и Москва заинтересована в этом сотрудничестве, потому что за последние 20 с лишним лет руководство России не сделало ровным счетом ничего для того, чтобы развивать собственный военно-промышленный комплекс. В свою очередь Китай тоже хотел бы получить от России те разработки советского ВПК, которые Россия еще не передала Китаю.

При этом политолог предупредил, что военное сотрудничество с Китаем ставит Россию от него в зависимость.

По мнению Коткова, вот эти отношения России и Китая всё больше напоминают отношения Китая и Пакистана, который является стратегическим союзником Китая как противовес Индии и как потенциальный выход Китая к Индийскому океану, к странам Персидского залива и Среднего Востока. Но в военном отношении Пакистан все больше и больше зависим от Китая, зависим более чем полностью.

"И Россия, если она не будет опираться на собственные силы и не будет сама развивать свой ВПК, я имею в виду по-настоящему развивать, а не делать имитации, как это у нас последние 20 с лишним лет, то Россия будет всё больше и больше зависима от Китая уже и в этом отношении", — сказал эксперт.

При этом политолог напомнил, что ещё в 90-е годы Китай более чем полностью зависел от России в области вооружений, но теперь положение кардинально изменилось, и России в данном случае нужно следовать примеру КНР.

Ранее министр обороны КНР Ли Шанфу проинформировал, что Россия и Китай будут развивать военную торговлю, а также военное и военно-техническое сотрудничество, пообещав, что партнёрство стран в этих областях выйдет на новый уровень.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Россия и Китай: друзья, конкуренты или враги?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине

Артисты, осудившие СВО, сталкиваются с отменой концертов в России.

РИА Новости: раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине артисты продолжают выступать в России
РВ: десантники ВСУ начали наступательную операцию под Угледаром
ВСУ начали наступательную операцию под Угледаром
Максим Галкин* пошутил над Киркоровым об отправке его на фронт
Угроза Москве, диверсанты в приграничных районах — Котенок о наступлении ВСУ
Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Когда-то москвичи проводили большую часть своей жизни в строгом посте и молитве Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Мир ждёт катастрофа в ближайшее время — ясновидящий Яцковский
Алле Пугачёвой в Израиле поставили неутешительный диагноз "птоз"
После удара по ВСУ в Бахмуте виден гигантский "гриб"
После удара по ВСУ в Бахмуте виден гигантский "гриб"
Последние материалы
РВ: попытка наступления ВСУ под Угледаром обернулась полным провалом
Конгрессмен Смит призвал США не враждовать с Китаем: мы его не победим
Состоялся релиз The Mageseeker: A League of Legends Story
Шурыгин: визит Путина в зону СВО — понятный сигнал генералам Лапину и Теплинскому
Subaru отзывает 2023 Ascent из-за возможного сдутия шин
Нутрициолог о том, как удержать вес после похудения: "Следите за количеством еды"
Политолог Котков о соглашении между МО РФ и МО КНР: это не военный союз, а военное сотрудничество
Посетители отеля в Ростове-на-Дону обеспокоены условиями содержания бурых медведей: кормят конфетами с фантиками
2024 Hyundai Elantra N получит обновление в Шанхае
Состоялся релиз Minecraft Legends
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников