Политолог Котков о соглашении между МО РФ и МО КНР: это не военный союз, а военное сотрудничество

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Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал подписание соглашения между министерствами обороны РФ и КНР, о котором сообщил министр обороны КНР Ли Шанфу.

Котков уверен, что в данном случае речь не идёт о военном союзе Китая и России.

"Китай не заявлял о том, что он является союзником России. Потому что Китай хочет за собой сохранить свободу маневра. А что касается военного сотрудничества, то, да, Россия очень много в чём нуждается со стороны Китая", — сказал Котков.

Эксперт объяснил, что и Москва заинтересована в этом сотрудничестве, потому что за последние 20 с лишним лет руководство России не сделало ровным счетом ничего для того, чтобы развивать собственный военно-промышленный комплекс. В свою очередь Китай тоже хотел бы получить от России те разработки советского ВПК, которые Россия еще не передала Китаю.

При этом политолог предупредил, что военное сотрудничество с Китаем ставит Россию от него в зависимость.

По мнению Коткова, вот эти отношения России и Китая всё больше напоминают отношения Китая и Пакистана, который является стратегическим союзником Китая как противовес Индии и как потенциальный выход Китая к Индийскому океану, к странам Персидского залива и Среднего Востока. Но в военном отношении Пакистан все больше и больше зависим от Китая, зависим более чем полностью.

"И Россия, если она не будет опираться на собственные силы и не будет сама развивать свой ВПК, я имею в виду по-настоящему развивать, а не делать имитации, как это у нас последние 20 с лишним лет, то Россия будет всё больше и больше зависима от Китая уже и в этом отношении", — сказал эксперт.

При этом политолог напомнил, что ещё в 90-е годы Китай более чем полностью зависел от России в области вооружений, но теперь положение кардинально изменилось, и России в данном случае нужно следовать примеру КНР.

Ранее министр обороны КНР Ли Шанфу проинформировал, что Россия и Китай будут развивать военную торговлю, а также военное и военно-техническое сотрудничество, пообещав, что партнёрство стран в этих областях выйдет на новый уровень.

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