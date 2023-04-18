"Пекин — Вашингтон": дружба навеки, выгодная для всех

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Отношения России, СССР и Пекина нельзя назвать однозначно хорошими.

Китайцы называли себя "младшим братом" в годы миллиардной помощи из Москвы. Китай стал коммунистическим, никогда не забывая о своём имперском прошлом. Сегодня наши весовые категории весьма изменились и не в нашу пользу. В этом заслуга не только коммунистического руководства КНР, но и когда-то заклятого врага социализма — США и стран НАТО. Они понимали, за что можно брать Китай, но, как показывает сегодняшнее время, просчитались. Пекин уже десятки лет ведёт свою национальную политику, которая позволила ему стать одним из экономических лидеров мира.

Роль наживки для американцев китайцы отвели СССР

В 1980-х годах начали активно развиваться всесторонние отношения между Китаем и США. Визит американского президента Рейгана в Пекин наделал много шума в США, Европе, но только не в Китае. Пекинское руководство, почувствовав вкус большой рыбалки, начало активнее играть в кошки-мышки с Западом. А наживкой тогда был погрязший в коррупции СССР. К тому же, Пекин со времён Мао вёл свою национальную политику, где не было место ни мифическому интернационализму, ни призывам к разоружению. А война — это всегда двигатель торговли и "прогресса".

СССР стал той благодатной средой, на базе которой успешно развивались отношения Китая и Запада. Тогда же китайцы заключили массу соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Плюс китайские атомщики, которые когда-то получили образование в СССР, переключились на западные стандарты. А это уже не только энергетика, но и вооружение. А то, что китайцы хорошо научились делать копии, это мы знаем. И главное здесь — не качество, а количество.

Любопытно, что тогда КНР снисходительно смотрела, если только не одобряла, на планы Вашингтона по милитаризации азиатско-тихоокеанского региона. Средства Китай вкладывал в развитие своей экономики и своей армии, а вот США пускали миллиарды на милитаризацию китайских соседей. А Азия — это не Европа. И неизвестно, не повернёт ли страна своё оружие против бывших благодетелей. Филиппины — хороший пример для таких надутых индюков, как политики США. Хотя Рейган и гордился, что именно он уничтожил Советский Союз, но СССР уничтожил сам себя. А Китай уже в 1980-е годы успешно осваивал западные вливания в свою экономику.

Надежда на то, что нищий когда-то коммунистический Китай будет привязан к военной гонке Вашингтона, как мы видим сегодня, не оправдалась. Тогда, в далёкие 1980-е, на фоне вьетнамо-китайской войны Запад злорадствовал, потирая руки, что два социалистических дружественных государства лупят друг друга, нанося ущерб не только живой силе, но и уничтожая инфраструктуру небогатых государств. Так же тогда США и НАТО радовала поддержка Китаем полпотовского режима в Камбодже. Но то был блеф, отводной манёвр, и Китай не собирался тратить средства на кхмеров.

Тайвань Пекин оставил для "сказочников"

У китайских политиков, которые уже тогда просчитывали долгосрочную перспективу развития страны, всегда находились аргументы для получения не только выгодных кредитов Запада, но и новейших технологий. Убаюкивать тоже надо уметь. Именно в годы правления Рейгана китайцы обратили внимание американцев на ракетную составляющую СССР, которая якобы угрожает Восточной Азии. При этом, временно помалкивая о ядерной армаде США на Дальнем Востоке и Тихом океане. Пекин правильно сделал выводы: пока существует СССР, ядерная угроза КНР со стороны США — не больше, чем газетная шумиха.

За свою политику надо платить. И Китай получил доступ к истребителям F-16, плюс обсуждался вопрос о заходе в китайские порты кораблей 7-го флота США. Но самое главное, уже тогда китайцы были готовы поставлять необходимую информацию по соседям американским "товарищам". Да и американцы были готовы поделиться с Китаем необходимыми сведениями, например, по той же Индии. Так что, общая стратегия по завалу СССР активно вырабатывалась нашим соседом вкупе с западными идеологическими противниками.

А что же Тайвань, о котором уже десятки лет вещают не только китайские и американские политики, но и сотни изданий во всём мире, ожидая, что Штаты и Пекин начнут войну за остров. А зачем? Это страшилка для обывателей, ведь есть более жирные куски, которые при определённом нажиме сами упадут вам в руки. Неслучайно министр обороны США Уайнбергер заявлял о необходимости установить самое широкое сотрудничество с КНР "в целях обеспечения стабильности в Тихоокеанском регионе". Солидарен с ним был и его китайский коллега Чжан Айпин. Вот и начали появляться вместо советских РПГ у китайцев ПТР "Тоу" или зенитные ракеты "Хоук".

Сегодня, судя по заявлениям и телодвижениям китайского руководства, отношения с Вашингтоном нельзя назвать хорошими.

Но товарооборот между КНР и Западом огромен. Практически вся бытовая электроника и ширпотреб, идущий в страны НАТО, — китайский. Так что, все кресты, которые сегодня "политологи" пытаются поставить на китайско-американских отношениях, отнесём к банальному обману или недомыслию. А идеология? Никто из китайских генсеков, начиная с 1949 года, так и не повинился перед Западом в своём коммунистическом прошлом и настоящем. А верность стране кое-что ещё значит в нашем мире.