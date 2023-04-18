Foreign Policy: на восточном фланге НАТО неспокойно

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Некоторые европейские союзники США по Североатлантическому альянсу опасаются, что усилия НАТО по "сдерживанию" России могут оказаться тщетными, заявили аналитики.

По их словам, в восточной части блока "неспокойно".

"На восточном фланге НАТО неспокойно, — передаёт Foreign Policy. — За кулисами восточноевропейские союзники опасаются, что большинство их западноевропейских коллег всё ещё слишком медленно реагируют на угрозу со стороны РФ".

Так, по мнению аналитиков, страны Евросоюза предпочли бы, чтобы НАТО "ускорило" наращивание своего присутствия, особенно в областях, где страны альянса граничат с Россией.

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