Запад, как зачинщик конфликта с Россией, собственноручно разрушил свою гегемонию и всё больше изолировал себя от мира, заявила депутат от фракции "Левые", член комитета бундестага ФРГ по международной политике Севим Дагделен.
По её словам, Штаты и их сателлиты в попытке установить неоколониальный режим в мире, всё больше теряют доверие партнёров.
"Нынешним выражением этого стремления являются жёсткие требования США и их союзников к странам Глобального Юга участвовать в экономической войне против России и поставлять оружие для опосредованной войны на Украине", — написала депутат в колонке Jungle Welt.
Как подчеркнула Дагделен, множество стран всё больше понимают, что не хотят жить по наводке США и НАТО, и предпочитают отгораживаться от некогда былого гегемона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.