Jungle Welt: в бундестаге признали конец гегемонии Запада

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Запад, как зачинщик конфликта с Россией, собственноручно разрушил свою гегемонию и всё больше изолировал себя от мира, заявила депутат от фракции "Левые", член комитета бундестага ФРГ по международной политике Севим Дагделен.

По её словам, Штаты и их сателлиты в попытке установить неоколониальный режим в мире, всё больше теряют доверие партнёров.

"Нынешним выражением этого стремления являются жёсткие требования США и их союзников к странам Глобального Юга участвовать в экономической войне против России и поставлять оружие для опосредованной войны на Украине", — написала депутат в колонке Jungle Welt.

Как подчеркнула Дагделен, множество стран всё больше понимают, что не хотят жить по наводке США и НАТО, и предпочитают отгораживаться от некогда былого гегемона.

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