На Украине объявили, что раздавать электронные повестки пока не планируют

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Украина не будет выдавать военнообязанным так называемые электронные повестки. Это нововведение вызвало большие споры в России.

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о создании единого электронного реестра призывников, который уравнивает традиционные бумажные повестки с электронными. В соответствии с этим законом, теперь повестки будут вноситься в особый электронный реестр, и через семь дней после попадания туда уже считаться вручёнными вне зависимости от того, получил ли их в реальности призывник или нет.

Законопроект также предусматривает рассылку повесток в электронном виде через портал "Госуслуги". Глава Минцифры Украины Михаил Федоров заявил, что в его стране выдача электронных повесток через приложение "Дия" ("Действие"), являющееся аналогом российских "Госуслуг", не планируется.

Ранее член комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Фёдор Венеславский говорил, что со временем страна придёт к вручению электронных повесток. Власти работают над механизмами рассылки таких повесток через мессенджеры и СМС.

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