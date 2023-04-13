Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ABC News: Украине нужно спонсорам показать успешное наступление
Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante знаменует конец линейки
Румыния напомнила властям Украины о том, что молдавского языка не существует
Bild*: Военкор из Германии Хунин зафиксировал среди солдат ВСУ в Артёмовске чувство безнадежности
МК: Баранчик допустил возможный двойной удар по Белоруссии со стороны Украины и Польши
2024 Chevrolet Silverado HD ZR2 — внедорожник заводской сборки
Кнутов заявил о беспомощности украинской ПВО против полутонных авиабомб ВС РФ ФАБ-500
Ford нацелился на рекорд скорости EV с прототипом Mustang Super Cobra Jet 1800
WP: разведка США заподозрила КНР в тайной поставке оружия ВС России

Картаполов заявил, что его порадовала реакция на закон "об электронных повестках"

0:50
Общество

Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов объяснил, почему он положительно оценивает реакцию людей на введение электронных повесток.

Картаполов заявил, что его порадовала реакция на закон "об электронных повестках"

Картаполов отметил, что ему понравилось то, как восприняли нововведение "пропиндосская шушера".

Ранее депутат Картаполов рассказал о запрете на выезд из России из-за неявки по повестке.

"Я действительно порадовался реакции этих людей", — цитирует слова Картаполова Общественная Служба Новостей.

Он считает, что недовольство новшеством исходит от тех, кому не нравится, что наша страна идёт в ногу со временем.

"Она не остается в прошлом веке и постоянно совершенствует государственные структуры и процессы, которые происходят внутри них", — объяснил представитель Госдумы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Повестки через "Госуслуги"
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В США замечен захваченный на Украине российский танк

Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".

РВ: в США заметили захваченный ВСУ на Украине российский танк Т-90
NDP: военному блоку НАТО грозит исчезновение из-за учений США на полигоне в Польше
Стало известно, что скрывается за учениями в Польше
Финляндия сможет отразить разрушительное и внушающее страх российское оружие
ВСУ стоит опасаться отказа РФ проводить мобилизацию — Exxpress
Том Сойер учил детей справедливости, уважению к слабым и любви к своей стране Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская
Эксперт назвал "тяжелейшую проблему" российской ПВО
В Британии рассказали, как Россия испортила впечатление от исторического визита Байдена в Европу
В Британии рассказали, как Байден отмахнулся от встречавшего его премьера страны
В Британии рассказали, как Байден отмахнулся от встречавшего его премьера страны
Последние материалы
ForPost: бойцы ВС РФ нашли способ закрыть ВСУ глаза и уши
Политолог Яков Кедми: Пентагон оказался в тупике из-за неожиданного решения Путина
Эмигрировавшая в Израиль Алла Пугачёва вернётся в РФ в случае развода с Галкиным*
Сбежавшая в США Мария Машкова призвала граждан России "следовать её примеру"
"Упадочное, конечно, настроение": пленный боевик рассказал о панике в ВСУ
Иосиф Пригожин впервые приехал на работу на НТВ после ишемической атаки
Астролог Гехман назвала благоприятные дни для участия в лотерее
Из-за угрозы атаки ВСУ в Белгороде отменили выпускной бал
Учёные ESCMID: беженцы завезли в Европу опасное заболевание — дифтерию
Президент Бразилии предложил странам БРИКС отказаться от расчётов в долларах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников