Картаполов заявил, что его порадовала реакция на закон "об электронных повестках"

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов объяснил, почему он положительно оценивает реакцию людей на введение электронных повесток.

Картаполов отметил, что ему понравилось то, как восприняли нововведение "пропиндосская шушера".

Ранее депутат Картаполов рассказал о запрете на выезд из России из-за неявки по повестке.

"Я действительно порадовался реакции этих людей", — цитирует слова Картаполова Общественная Служба Новостей.

Он считает, что недовольство новшеством исходит от тех, кому не нравится, что наша страна идёт в ногу со временем.

"Она не остается в прошлом веке и постоянно совершенствует государственные структуры и процессы, которые происходят внутри них", — объяснил представитель Госдумы.

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