Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о разработке Киевом аналога американского "плана Маршалла"

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Премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал о разработке Киевом украинского аналога американского "плана Маршалла". По словам чиновника, он нацелен на привлечение в страну инвестиций США. Шмыгаль уверен, что только это способно спасти экономику Украины от краха.

"На встречах с бизнесом говорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге "плана Маршала" для Украины, о трансформации экономики", — сказал Шмыгаль.

По мнению чиновника, отношения Украины и США носят "стратегический характер". Однако, Киев по-прежнему испытывает сложности с получением американского оружия. В частности, ракетных систем большой дальности.

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