Пасхальные наборы с нацистской символикой появились на Украине

0:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Перед Пасхой в продажу на Украине поступили наборы для окраски яиц с нацистской символикой. Они открыто продаются в местных магазинах. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, на них изображены символы двух дивизий СС: "Дас Райх" и "Мертвая голова", а также награда фашистской Германии "Железный крест".

Официальные власти никак не комментируют появление в продаже пасхальных наборов с нацистской символикой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.