Fox News: американцам предложили заменить пасхальные яйца на картофель из-за роста цен

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Из-за растущих цен на продукты американцам было предложено несколько видоизменить самую главную пасхальную традицию.

По сообщению журналистов телеканала Fox News, представители компании по маркетингу Potatoes USA предложили жителям США во время традиционной "охоты на пасхальные яйца" заменить этот продукт картофелем.

Маркетологи полагают, что такой вариант станет гораздо более экономичным. К тому же тот картофель, который не нашли во время игры, не пропадёт и не начнёт издавать тухлый запах, в отличие от яиц.

Обозреватели напомнили, что хотя цены на яйца в США и слегка стабилизировались, они на 55% выше тех, что были год назад, в то время как картофель подорожал лишь на 14%.

Однако, согласно опросам, который провели обозреватели, в "пасхальной охоте на яйца" американцы не готовы что-то менять, пусть даже им придётся себе в чём-то отказать.

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