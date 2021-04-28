Пасхальными яйцами можно отравиться, если их неправильно покрасить

Красить яйца на Пасху — одна из самых древних христианских традиций. Сегодня на прилавках магазинов можно приобрести красители всех цветов и оттенков. Но многие покупатели сомневаются в их безопасности.

О том, чем лучше красить яйца, в интервью "360" рассказал пищевой химик-технолог Сергей Белков.

По словам эксперта, все пищевые красители абсолютно безопасны. Кроме того, они не попадают на само яйцо, так как остаются на скорлупе.

А вот использовать для покраски яиц маркеры или обычные краски не стоит. Краски могут проникать сквозь скорлупу и пропитывать белок яйца. Такой белок есть нельзя.

Если же всё же нет доверия к пищевым красителям, то яйца можно покрасить луковой шелухой или свекольным соком.

Также для яиц в продаже есть наклейки или термоплёнки с рисунками на пасхальную тематику в различных стилях.

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