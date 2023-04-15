В Хмельницкой области Украины на защиту православного храма от рейдерского захвата встал цыганский табор

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Неожиданный отпор получили организаторы рейдерского захвата храма канонической Украинской православной церкви в Хмельницкой области. На защиту здания и священников вышел цыганский табор.

Инцидент произошёл в поселке городского типа Ярмолинцы Хмельницкой области Украины, где сейчас происходит попытка рейдерского захвата храма представителями раскольнической ПЦУ. Неизвестные люди попытались выгнать священников и прихожан из церкви и захватить здание, но на его защиту встали местные жители цыганской национальности. Они вместе с другими прихожанами дали раскольникам отпор и отстояли церковь.

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