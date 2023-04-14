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DN: Армия США испытала лазерную систему ПВО для уничтожения БПЛА на ближних дистанциях

1:35
Мир

Армия США провела успешные испытания лазерной системы ПВО ближнего действия для уничтожения беспилотников (БПЛА) на ближних дистанциях. Испытания проходили на полигоне в штате Аризона. Об этом сообщает Defense News (DN).

DN: Армия США испытала лазерную систему ПВО для уничтожения БПЛА на ближних дистанциях

Военные вели боевые стрельбы из лазеров мощностью 50 киловатт. Директор Управления ускоренного развития и критических технологий армии США генерал-лейтенант Роберт Рэш отметил, что лазеры хорошо справляются с БПЛА, но остаются сложности с уничтожением ракет, артиллерийских и минометных снарядов.  

Рэш отметил, высокую стоимость разработки установок. Однако подчеркнул, что стоимость одного выстрела из неё гораздо дешевле, чем при использовании обычных снарядов. ВС США уже получила первые два прототипа лазерной установки Directed Energy Maneuver-SHORAD. Ещё две должны поступить позднее.

Испытания должны продолжаться весь 2023 финансовый год. Американские военные будут прорабатывать тактику использования этого оружия. В 2025 году разработку должны передать на рассмотрение Управлению армии США по ракетным системам и космосу. После этого, командование объявит тендер на массовое производство систем.

Военные планируют устанавливать Directed Energy Maneuver-SHORAD на новые самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы M-SHORAD.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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