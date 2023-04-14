Телеканал WCVB показал задержание подозреваемого в утечке секретных файлов Пентагона

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В Массачусетсе задержали 21-летнего лётчика ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру, которого подозревают в утечке секретных файлов Пентагона.

Задержание подозреваемого в утечке данных Пентагона

Кадры с моментом ареста обнародовал американский канал WCVB. Отмечается, что парень был задержан и отправлен на допрос в четверг, 13 апреля.

Как пояснил член палаты представителей конгресса США Джейк Окинклосс, представляющий район, где живёт Тейшейра, Пентагону придётся сильно постараться, чтобы объяснить всему миру, каким образом младшему военнослужащему Национальной гвардии удалось получить доступ к совершенно секретным брифингам, в том числе посвящённым военной стратегии Украины.

Ранее журналисты New York Times заявили, что Тейшейра курировал частную онлайн-группу под названием "Thug Shaker Central", где подростки обменивались информацией об оружии и видеоиграх. По данным издания, именно в этом сообществе впервые появились секретные документы Минобороны США.