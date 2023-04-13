Французы предложили отправить президента Украины Владимира Зеленского в Россию после новостей с фронта. Такое желание выразили читатели Le Figaro в свете событий в Артёмовске. Их возмутили попытки Киева удержать город любой ценой. Аудитория газеты уверена, что именно некомпетентность чиновников привела к тому, что части ВСУ оказались фактически окружены.
"Нужно сослать Зелинского в тюрьму в Восточной Сибири, чтобы положить конец этому конфликту", — предложил пользователь.
"Упрямство Зеленского приведет к потере тысяч людей в украинской армии", — добавил другой.
Пользователи также иронизируют, что чем больше оружия поставляется на Украину, тем очевиднее успехи российской армии.
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