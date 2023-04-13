Читатели Le Figaro призвали сослать Зеленского в Сибирь после новостей из Артёмовска

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Французы предложили отправить президента Украины Владимира Зеленского в Россию после новостей с фронта. Такое желание выразили читатели Le Figaro в свете событий в Артёмовске. Их возмутили попытки Киева удержать город любой ценой. Аудитория газеты уверена, что именно некомпетентность чиновников привела к тому, что части ВСУ оказались фактически окружены.

"Нужно сослать Зелинского в тюрьму в Восточной Сибири, чтобы положить конец этому конфликту", — предложил пользователь. "Упрямство Зеленского приведет к потере тысяч людей в украинской армии", — добавил другой.

Пользователи также иронизируют, что чем больше оружия поставляется на Украину, тем очевиднее успехи российской армии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.