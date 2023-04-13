Бойцы ВС РФ точным ударом уничтожили базу ВСУ у Днепра

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Бойцы ВС РФ провели успешную операцию на Украине, уничтожив точным ударом базу ВСУ у Днепра.

Как стало известно, боевики ВСУ заняли здание вблизи храма в Херсонской области, но были обнаружены разведкой РФ. В результате по ним был нанесён высокоточный удар, что привело к уничтожению базы ВСУ.

Ранее было обнаружено перемещение живой силы ВСУ в районе Авдеевского коксохимического завода.