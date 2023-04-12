Народная милиция ДНР сообщает, что было обнаружено перемещение живой силы противника в районе Авдеевского коксохимического завода. В связи с этим был скорректирован огонь артиллерии шестого батальона девятой бригады и 1454-го полка, которые успешно уничтожили противника в районе АКХЗ.
СВО на Украине продолжается, и важно отметить, что благодаря таким операциям удалось значительно ослабить позиции противника. Авдеевское направление является одним из ключевых участков, где происходят боевые действия.
Успешная кампания артиллерии в районе АКХЗ позволила нанести значительный урон противнику.
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