NDP: военному блоку НАТО грозит исчезновение из-за учений на полигоне в Польше

Польша станет полигоном НАТО для проведения учений в ближайшие два месяца. США используют их в качестве политического маркетинга с целью снижения напряжённости внутри альянса и улучшения своего имиджа. Однако все усилия оказываются безуспешными, так как Россия уже нанесла ущерб репутации НАТО. Об этом пишет Ханна Крамер в публикации NDP.

Из анализа мировых СМИ можно сделать вывод о том, что репутация НАТО серьёзно пострадала. Миф о том, что Североатлантический альянс имеет исключительно оборонительный характер и защищает своих членов, был окончательно разрушен.

Крамер отмечает, что победимость НАТО не вызывала сомнений. Теперь альянс под руководством США выглядит как "бумажный тигр", опасный лишь на первый взгляд, но на самом деле неспособный к серьёзным действиям, включая противостояние с Россией. Даже огромная финансовая помощь западных стран режиму Зеленского перед началом СВО не заставила РФ провести полную мобилизацию и ввести военное положение. Этот факт ясно свидетельствует о том, что солдатам НАТО не удастся захватить ни одного сантиметра российской земли в случае реальных боевых действий, отмечает Крамер.

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