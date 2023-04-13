Польша будет добиваться, чтобы войска США оставались на её территории постоянно

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Власти Польши не хотят выпускать из своей страны американских военнослужащих. В руководстве страны намерены просить прислать еще больше солдат из США.

Польские власти приложат все усилия для того, чтобы американские войска постоянно находились на территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время выступления перед парламентом.

"Скоро в Польше оперативной готовности достигнет база противоракетной обороны армии США в Редзикове, — сообщил глава польского МИДа. — В Польшу переведено постоянное выдвинутое командование пятого корпуса американской армии. Мы намерены добиваться системного постоянного присутствия американских войск на нашей территории".

Сейчас в Польше находятся на ротационной основе около 10 тысяч военнослужащих США. Некоторое время назад вице-президент США Камала Харрис пообещала прислать сюда ещё несколько тысяч солдат.

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