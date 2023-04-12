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Daily Mail: Байден отмахнулся от встречавшего его премьера Великобритании

1:14
Мир

Президент США Джо Байден проявил неуважение к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, который приехал встретить его на военном аэродроме в Белфасте, сообщило издание Daily Mail.

Daily Mail: Байден отмахнулся от встречавшего его премьера Великобритании

"Президент США отмахнулся от премьер-министра сразу после приземления, многие углядели в этом оскорбительный дипломатический жест", — говорится в материале.

На кадрах видно, как американский президент после быстрого приветствия с британским премьером отодвигает Сунака, чтобы поздороваться с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом, а затем обняться с послом США в Великобритании Джейн Хартли.

"Это должен был быть особенный момент для Риши Сунака <…>. Но премьер-министр попал в неловкую ситуацию", — говорится в публикации британского издания.

Впрочем, вполне вероятно, что подобную интерпретацию произошедшего можно считать преувеличением. Хотя на видео Риши Сунак действительно выглядит несколько растерянным.

Президент США прибыл с четырёхдневным визитом в Северную Ирландию и Великобританию в связи с 25-летием соглашения в Белфасте, которое завершило длительный конфликт в этом регионе.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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